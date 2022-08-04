台政府部門官網遭網攻　一度癱瘓

美國眾議院議長佩洛西訪台前後，台灣多個政府部門以至民間設施遭黑客入侵。其中台灣國防部周三（3日）深夜陸續遭受分散式阻斷服務攻擊（DDoS），政府入口網站以及外交部網站亦一度癱瘓。台行政院發言人羅秉成周四（4日）表示，已啟動加強防護機制，目前沒有發生資訊安安危害情況。

羅秉成在記者會上證實，台灣總統府、國防部、外交部等部會網站周三皆遭網絡攻擊，這段時間公務機關遭網攻流量最高出現在周二（2日），是單日最高攻擊量的23倍，其餘日子攻擊流量也達平日兩倍左右。他指出，近日攻擊對象和形式多變，總統府、國防部等部會官網為政府一級資安防護對象，行政院資安長、副院長沈榮津已請行政院資安處24小時巡檢部會網站，提高戒備。

其中外交部網站連續兩晚癱瘓，發言人歐江安周四說明指，外交部網站有政府的英文入口網站跟外交部官方網站兩個，周二晚偵測到大量連線來自中國大陸及俄羅斯的IP，一分鐘多達850萬次企圖登入，明顯是蓄意要癱瘓相關網站。台方緊急採取措施，限制上述IP來源、阻擋其惡意連線，進行系統緊急恢復作業，當晚網站恢復瀏覽功能。至於周三晚再癱瘓，歐江安解釋因外交部啟動連線過濾及網站設定所致。