解放軍圍台軍演　台國防部發宣傳片加強戒備

解放軍自周四（4日）中午12時至下周日（7日）中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域，進行重要軍事演訓行動，引來台灣國防部等多部門關注。針對台灣總統蔡英文是否召開「國安高層會議」應對，台灣總統府發言人張惇涵周四回應稱，安全團隊及台軍隨時完整掌握狀況。台灣總統蔡英文同日在Twitter發文稱，將致力維持現狀及民主。

台國防部周四回應指，解放軍意圖改變現狀、破壞區域和平穩定的不理性行為，台軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況，適切應對。

台國防部亦發布中英文翻譯的宣傳片段，片中顯示多艘軍艦航行和軍機升空，強調台灣無懼威脅和挑戰，維護區域和平穩定。台國防部指出，將秉持備戰不求戰的原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護台灣安全。

蔡英文周四發文稱，台灣致力捍衞現狀和得來不易的民主，會與理念相近的夥伴，一同維護印太地區自由開放。蔡英文又感謝七大工業國集團（G7）發聲明，支持地區和平穩定。