美斥陸圍台軍演不必要　繼續捍衞西太平洋利益

台海局勢緊張，美國白宮國家安全顧問沙利文周三（3日）接受美媒訪問，重申華府對台政策不變，中國大陸不應借機把美國眾議院議長佩洛西訪台變成一場危機，美國會繼續捍衞在西太平洋的利益，不會受到威懾。

沙利文指，大陸宣布在台灣周邊軍演令台海局勢升溫，增加風險和挑戰，這是不必要的，希望北京負責任地行動，避免任何可導致海空誤判或失誤的事態升級。他強調，美國眾議長赴台有先例，對大陸不構成威脅，華府不想北京試圖扭曲此事為危機，或以此為採取任何破壞台海穩定的軍事活動。

被問及佩洛西訪台的好處時，沙利文稱最重要是拜登政府的一系列行動，包括支持台灣自衞、與盟友合作、美軍部署，美方循外交、經濟及軍事政策向陸方清晰傳達捍衞在西太平洋的利益，不會受到威懾或脅迫，美國同時不尋求局勢升級。至於美國會否在大陸攻台時軍事協防台灣，沙利文強調華府政策不變，遵守一中政策、中美三個聯合公報、《台灣關係法》、六項保證，總統拜登已多次公開表明華府政策不變，而美方整個政策之目的就是確保大陸攻台永遠不會發生。