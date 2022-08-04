王毅：如不堅決抵制美　區內和平將嚴重受損

中國大陸國務委員兼外長王毅針對美國眾議院議長佩洛西訪台，連番發出警告。王毅周四（4日）在柬埔寨金邊出席東亞合作系列外長會期間，批評美方踐踏國際法，違背雙邊承諾，破壞台海和平，支持分裂主義，鼓吹陣營對抗，公然挑釁中國人民與愛好和平的地區各國人民，是必然帶來惡劣影響的一場政治賭博。

王毅就佩洛西訪台進一步闡述中方立場，形容是美國政治、外交和信譽再次破產，證明美國是台海和平的最大破壞者、地區穩定的最大麻煩製造者，其印太戰略極具對抗性和危害性，亦證明美國對國際規則的虛偽與雙標。他指，如中方不堅決抵制美方這種行徑，尊重主權和領土完整的國際關係原則將成一紙空文，本地區的和平穩定局面將嚴重受損。

王毅表示，此事件由美方一手策劃和挑起，為避免這場強加於中國的危機，陸方做出最大的外交努力，但同時絕不會容許危害中國的核心利益和民族復興進程，絕不會坐視美國打「台灣牌」服務國內政治和政客的私欲，絕不會姑息在本地區製造緊張、挑動對抗和策動分裂。他強調，中方當前和今後採取的綜合措施，是必要、及時的防守反制，經過慎重考慮和認真評估，旨在維護國家主權和安全，符合國際法和國內法，是對挑釁者的警示。