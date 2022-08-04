台戰機掛彈升空　預警雷達監控東風導彈

解放軍周四（4日）起展開包圍台灣軍演，台軍因應局勢緊急升級戰備警戒，清晨下令三軍地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的戰鬥隊，立即提升為營級的特遣隊，預警雷達嚴密「監控」東風導彈。台灣空軍台東志航基地當日有幻影2000、F5E和F5F戰機掛彈升空。

台方研判可能有東風15等導彈自大陸內陸升空飛越台灣本島上空，新竹樂山基地的長程預警雷達嚴密監控高中低空狀況，並與兩座島內預警中心連線。不過，當地戰備狀況仍為「經常戰備時期」，沒有提升。台軍衡山指揮所與各地區作戰中心指揮所嚴密監控形勢，外界關注解放軍射導彈，台軍是否提升戰備、召開安全會議。

台灣台東志航基地地勤人員檢查多款戰機後，戰機開入跑道升空。另有台媒報道，台灣空軍新竹基地同日亦有幻影戰機升降，捍衞安全。台灣空軍司令部表示，此是例行性訓練，且一般的戒備任務就會掛彈，和解放軍在台灣東部海域軍演無關，民眾不用過於在意。

台灣陸軍八軍團43炮指揮部周四上午從高雄大樹往屏東竹坑海邊部署，軍用卡車拖行着炮塔，魚貫駛入竹坑岸際。路人看到運送的炮彈感到十分震驚，直言明顯感受到兩岸緊繃氣氛。八軍團證實，路人看到的是155榴炮和120迫擊炮等，但強調是用於下周的例行演訓。