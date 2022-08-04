民眾憂兩岸局勢長期惡化　各行各業影響巨大

解放軍展開圍台軍演，令局勢緊張加劇。台灣民眾接受東網記者訪問時指出，消息撼動當地股市，周四（4日）立即下跌200多點，台灣的股民幾乎都有心理準備。亦有人認為，短時間內不會有太大衝擊，但如長此下去恐怕不樂觀，各行各業勢必受到巨大影響。但也有人覺得氣氛還好，不如想像中那麼恐懼與驚慌，甚至在接近軍滇區的沿岸民眾玩興未見減少。

54歲建築開發商李先生指軍演消息一出，很多股民獲利便賣掉手上存股，幾乎都在觀望。他認為今次是解放軍對台美展示實力，意在震懾，尤其是主張台獨的偏激分子，但最主要的對內給大陸民眾看，增強他們對黨政和解放軍的支持。他指台灣人雖關心軍演，但依然正常過日子，生活上沒明顯不便。

28歲潛水教練唐小姐指，解放軍這次軍演第6區在台灣西南面，正在高雄與屏東的外海，和屏東離島小琉球距離只有10多浬。有指屏東縣東港和小琉球的漁船暫停出海作業，但在她教潛水的小琉球遊客卻未見減少，在暑假期間特別多年輕人。她希望不擦槍走火，讓兩岸的緊張氣氛緩和一下。

台中市補習班老師蔡先生表示，台灣長期以來經濟依賴大陸已久，一些農民或台商為了避免受到衝擊，相信許多人都有心理準備，借此機會另尋市場出路。據他了解，台灣農民產生驚慌是有的，但仍是佔少數。至於美方屆時援台的態度，他個人認為，應跟烏克蘭模式差不多，基至會更謹慎應對。但他樂觀認為，美方不至於放棄台灣。基隆市許先生認為，執政當局沒必要挑動條最敏感的神經，同時對美方屆時如何援台抱消極態度，覺得起不了作用，台灣如變戰場，那就像烏克蘭相同命運，非民眾所樂見。

駐台記者郭良傑、宋江誠採訪報道