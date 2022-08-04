涉陳水扁國務機要費案被通緝　黃芳彥身亡不起訴

台灣台北市新光醫院前副院長黃芳彥去年被發現在美國加州自殺身亡，他因涉及台灣前總統陳水扁國務機要費案被通緝，並潛逃至美國13年。台北地檢署接獲駐外使館的電報證實黃芳彥死訊後，周四（4日）以其死亡為由予以不起訴處分。

黃芳彥於2008年潛逃至美國，去年1月27日被發現陳屍在當地一間商場後方停車場內的車上，頭部有一處槍傷，當地警方事後證實其舉槍自盡。惟因台北地檢署必須透過司法互助與美方確認黃芳彥死亡，才能給予不起訴處分，故至周四才有定案。

檢方指，黃芳彥在二次金改、國務機要費等案中幫助陳水扁及其妻吳淑珍洗錢2.8億元（新台幣，下同，約7,300萬港元）；2006年協助吳淑珍將她存放在保險箱中的8億元（約2.1億港元）現金搬走，並保管其中6,000萬元（約1,569萬港元），隨後在對方買豪宅時歸還。他逃至美國後主動供認協助吳保管75件珠寶，價值高達1億元（約2,600萬港元）。他2009年被特偵組列為頭號通緝犯，期限至2034年1月，惟因他有美國綠卡而難以引渡。