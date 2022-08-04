鄰近軍演不敢出港　漁民無辜受害

解放軍周四（4日）中午起在台灣周圍6個海域軍演，其中在台灣西南海域的第6區距離高雄僅20公里，距離屏東離島的小琉球只有9.5公里，而軍演的海域正好是小琉球及東港漁民常年作業的海域，令兩地漁民不敢出港。琉球區漁會總幹事蔡寶興擔心軍演會常態化，下周換台軍要在南邊的枋寮、枋山海域演習，受傷害的都是漁民。他強調，只有兩岸和諧，大家才都有出路。

蔡寶興指出，小琉球距離軍演最近，受到的影響最大，漁會所屬的漁民紛紛向他抱怨，他只好勸他們當作是颱風來襲進港避風，避免不必要的風險。但他擔心，這樣的軍演會變成常態化，漁民必須避相關海域免遭炮火誤擊。他擔心像這樣解放軍、台軍輪流演習的情況不知道會持續多久，無辜的漁民受傷害，兩岸人民都會受害。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，區漁會周三（3日）已透過漁業電台廣播呼籲東港、小琉球等屏東地區漁民暫停出海，目前黑鮪魚季已過，東港區漁會所屬的漁船較大，近期出海不多，甚少在軍演海域捕魚；加上今年原材料價格上漲，漁民都提早回航，避開小琉球附近的風險海域。東港、小琉球等屏東地區的魚獲和水產品都透過貿易商銷往大陸、香港等地，當地漁會不經手水產外銷，漁民都賣給貿易商轉運出口。鄭鈺宸表示，若貿易商未依大陸規定完成註冊，水產品不能銷往大陸，貿易商會承受較大的風險。

駐台記者郭良傑報道