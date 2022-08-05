工程師坐21個月冤獄　索242萬人民幣賠償

陝西省一名女工程師早年舉報兩間石料廠涉嫌無證開採後，至2018年遭警方刑拘，之後一審獲判罪成，經歷21個月牢獄之災才被二審判定無罪。內媒周四（4日）報道，該名女工程師早前申請國家賠償，索償242萬（人民幣，下同，約281萬港元），已獲法院受理。

兩間石料加工廠2008年入駐雙喜村，影響村民生活。案情指，59歲的女工程師李思俠隨後開始維權活動，至2018年9月被石泉警方帶走，更因涉嫌尋釁滋事罪被刑拘，至翌日在一審獲判尋釁滋事罪成，需入獄兩年半。她不服上訴，2020年6月16日獲取保候審，至同年8月獲石泉縣法院撤回起訴，即代表她已無罪，可申請國家賠償。

李思俠家屬受訪時稱，李思俠索取侵犯人身自由賠償、侵犯生命健康權賠償、精神損害撫慰金及賠償經濟損失，又指有關金額是按照8小時勞動時間乘以3倍去計算，並說：「對她來說，每天24小時都是一種煎熬。」

至於同案另一名當事人則索償101萬多元（約117萬港元），二人另要請求當地相關部門需在權威媒體及政府網站道歉，恢復其名譽，以及消除錯案帶來的負面影響。