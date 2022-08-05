布林肯重申對台政策未變　白宮批評北京反應過度

美國國務卿布林肯周四（4日）在柬埔寨出席東盟會議時重申，華府對台灣問題的政策不變，反對單方面改變台海現狀。另外，白宮國家安全委員會發言人柯比譴責北京的「不負責任行為」，也批評北京試圖藉由美國眾院議長佩洛西訪台建立新現狀以獲得新常態，美國與全世界都不會接受。

布林肯說，台海穩定符合整個地區的利益，局勢升級對任何一方都沒有好處，包括中國大陸和東盟，並可能會產生意外後果。柯比在白宮例行簡報中批評中國大陸反應過度，以佩洛西訪台為藉口，在台灣海峽與周邊增加挑釁性軍事活動，實際上是試圖建立新現狀以獲得新常態。

柯比預期未來數天，中國大陸會持續採取行動，美國已經做好準備面對北京的選擇。柯比重申，美方不尋求也不樂見危機發生，但也會持續依循國際法在西太平洋海域與空域活動，並持續支持台灣，捍衛自由開放印太區域。

柯比指，美國國防部長奧斯汀已經指示美國航空母艦列根號戰鬥群繼續駐防在該區域監控局勢。未來數周，美方也將通過台灣海峽進行標準空域與海域過境，符合長期以來捍衛海洋自由與國際法行動。