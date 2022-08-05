陸兵力圍台迫使佩洛西繞道　軍演針對美台勾結

因不滿美國眾議院議長佩洛西訪台，中國大陸解放軍周四（4日）起在台灣周邊劃定6個海空域進行軍事演習。大陸國防大學教授孟祥青指出，這次大型演習出現多個首次，包括首在台灣以東設置靶場，把美國航母列根號逼退約幾百公里。他表示，這次實戰演習最大的意義，一是針對美台的勾結，第二是針對「台獨」勢力的叫囂。

孟祥青接受內地官媒訪問時表示，這次演習以東部戰區為主，其他戰區也有兵力參與，說明解放軍各個戰區的密切配合能力和聯合作戰能力大幅提升。首日演訓的實彈射擊主要有2種武器，分別是陸軍的遠火實彈射擊和常規導彈射擊，這是常導系統第一次穿島進行射擊演習訓練。

孟祥青又稱，這次是解放軍首次組織航母編隊威懾性演練，構建海上立體作戰體系。周二（2日）晚佩洛西訪問台灣的同時，解放軍已經嚴陣以待，全程跟蹤。佩洛西所乘專機起飛後，按正常航線是應該直接到達台灣松山機場，但專機捨近求遠，繞到了菲律賓的上空再飛到松山機場。這是因為解放軍已在台灣島的南部、東南部和巴士海峽部署了海軍兵力，同時在東部和北部也部署了軍力，對它形成了震懾作用。