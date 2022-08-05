陸導彈飛越台島　台國防部無發防空警報捱轟

中國大陸解放軍周四（4日）發射11枚東風系列導彈，多枚飛越台灣本島上空，解放軍稱是首次有導彈穿越台灣。惟台灣在解放軍導彈飛越本島時無啟動防空警報，有立委炮轟國防部，國防部則解釋彈道導彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。

日本防衞省指出，周四有4枚彈道導彈經過台灣本島上空，台灣國防部稱台軍運用監偵系統，可精準掌握大陸發射的東風系列導彈，預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發放防空警報。同時，考量大陸導彈射擊以威懾台方為主要目標，為保護台軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊將不予公布。

台灣前海軍艦長呂禮詩解釋，因為台灣對「領空」的概念是在領海跟領土正上方100公里，即地球大氣層與太空分界線卡門線。一旦超過該高度，就不在領空範圍內。台北市長柯文哲周五（5日）表示，他也是看了日本報道才知道有解放軍導彈飛越台灣本島。

台媒則引述台政府高層人士稱，台軍設在新竹縣樂山地區的長程預警雷達精準掌握周四解放軍11枚導彈的動向，計算出落點，除提供決策當局參考之外，也與美日等國分享。該人士指，導彈以東風15B型最多，發射地點2處在沿海丶1處在內陸。為保護長程預警雷達不受解放軍攻擊破壞，台軍以天弓防空導彈及35快炮系統共同擔負起防護任務。