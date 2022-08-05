內地昨增410宗本土新冠　海南三亞首現BA.5.1.3

國家衞健委周五（5日）通報稱，內地前一日新增410宗本土新冠病例，分別為162宗確診和248宗無症狀感染。其中海南省162宗新症佔最多，高風險地區調整為52個和中風險區調整為33個，自周五開始採取封控措施，民眾足不出戶。三亞市新冠患者進行病毒基因測序，發現引起此輪疫情是新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3，此毒株是內地首次檢出。

專家綜合分析認為，三亞市此輪疫情為境外輸入引起，崖州中心漁港是此次疫情的始發輸入地，通過漁民與境外漁民交易魚獲時輸入的可能性較大。從目前病例來看，感染者多與漁港、漁船、漁民和漁市相關，傳播鏈以崖州中心漁港為中心呈放射狀，疫情處於上升階段，存在發生城區社區傳播的風險。

寧夏中衞市沙坡頭區近日發現一宗區外輸入性無症狀感染病例，該地主城區周四（4日）開始啟動臨時靜默管控措施，實行分區管控。防疫部門排查111名密切接觸者，全部安排隔離管控，首輪核酸檢測結果顯示無受感染。該市目前已採樣檢測近37萬人，結果顯示無染疫。

北京市周五有大批市民上班掃碼發現，健康寶無法顯示核酸紀錄，接種疫苗紀錄功能也無法打開，同時歷史查詢紀錄的按鈕也無法顯示。內媒同日報道稱，北京健康寶於當日上午發生故障查不到相關紀錄，目前各系統已恢復正常。