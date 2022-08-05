華外交部召見日歐使節　抗議G7涉台聲明

針對七國集團（G7）外長周三（3日）發表聯合聲明譴責中國大陸在台灣海峽進行挑釁性的軍事行動，大陸外交部副部長鄧勵周四（4日）緊急召見日本駐陸大使垂秀夫以及有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉。鄧勵強調，與中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。

鄧勵表示，日本夥同G7和歐盟發表涉台錯誤聲明，顛倒黑白、倒打一耙，替美國縱容眾議院議長佩洛西竄台、侵犯中國主權的錯誤行徑張目，無理指責抹黑中方，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，向國際社會發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作政治承諾，停止干涉中國內政，慎重妥善處理涉台問題，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

鄧勵亦召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，指出涉台消極聲明是歪曲事實和顛倒黑白，肆意干涉中國內政、公然進行政治挑釁，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，性質極其惡劣。他強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是絕不可逾越的紅線和底線。佩洛西竄訪台灣是赤裸裸的政治操弄，公然嚴重侵犯中國主權和領土完整，針對美台勾連挑釁，中方反擊天經地義。歐方不僅沒有對美方加劇台海局勢緊張、「以台制華」的行為予以勸阻和譴責，嚴重衝擊雙邊關係的政治基礎。他表示北京將以最堅強決心、用一切手段、不惜任何代價阻止國家分裂。