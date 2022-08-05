列根號續留西太平洋監控　美軍未來數周過航台海

中國大陸解放軍周四（4日）起包圍台灣軍演，美國白宮國家安全委員會發言人柯比當日指，美國防長奧斯汀已經指示美軍航空列根號戰鬥群繼續駐防西太平洋海域監控局勢。未來數周，美軍也將通過台灣海峽進行標準空域與海域過境，符合長期以來捍衞海洋自由與國際法行動。美國國防官員周四（4日）向美媒透露，美軍已調動一個航母戰鬥群及兩艘配備F35B隱形戰機的大甲板兩棲攻擊艦，正前往台灣東部海域。

柯比表示，美方預期未來數天大陸會持續採取行動，美國做好準備面對北京的選擇，重申美方不尋求也不樂見危機發生，會持續依循國際法在西太平洋海域與空域活動，持續支持台灣，捍衞自由開放印太區域。

美軍動向方面，第7艦隊周五（5日）公布列根號依然位於菲律賓海執行飛行任務，發放了艦載F18超級大黃蜂戰機在航母甲板升降的畫面；列根號周三（3日）位於日本沖繩以東的大東島附近。第7艦隊同時公布了同樣部署台灣兩棲攻擊艦美利堅號位置，它周三位於東海水域。另一艘的黎波里號則在第7艦隊管轄水域執勤，加強與盟友及夥伴的相互操作性，作為準備好的應變部隊捍衞印太地區和平和維持穩定。

大陸智庫「南海戰略勢態感知」周五指，美軍當日派出至少7架各型偵察預警機前往台灣周邊海域，包括1架RC135V偵察機、1架RC135S眼鏡蛇球電子偵察機、3架P8A反潛機、1架E3G空中預警機和1架U2S偵察機，還有6架加油機。