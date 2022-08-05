城中城大火釀46死案　女子放火罪成囚終身

台灣高雄市鹽埕區城中城大樓去年10月發生大火，造成46死43傷，高雄地方法院周五（5日）一審宣判，裁定縱火疑犯黃格格並非故意殺人，僅認定她放火罪成，判處無期徒刑、褫奪公權終身。死者家屬不滿兇手避過死刑，在法庭上鼓譟。檢方表明會上訴。

案情指，51歲的黃格格去年與男友郭清文及另外兩名友人聚會飲酒，黃女以小香爐點燃淨香驅蚊。席間，郭男及友人借故提早離開，黃女致電多次仍未獲接聽，遂懷疑郭男密會前女友，向他發送「現世報很快」、「要瘋陪你瘋」等18段語音訊息，並把淨香餘燼倒在梳化上，打算讓郭男後悔難堪，最終釀成大火。

檢方起訴書認為，黃格格僅因情感猜忌就心生怨恨，酒後氣憤難平、情緒失控，且犯後毫無悔意，飾詞狡辯、態度惡劣，建請極刑。法院審理期間，黃格格始終否認故意或不小心放火，但法院合議庭認為，檢方證據不能表明黃格格故意放火殺人，只顯示她有明顯過失和間接故意。鑑於大火造成多人死亡，法院審酌後判處放火罪最高量刑。

死者家屬聽到判刑後崩潰痛哭，表示無法接受判刑結果，怒斥黃格格由始至終都不認罪，連放火罪也不承認，完全沒有悔意，最後一次受審時還用眼神狠瞪家屬，神情囂張。有家屬質問「46條人命哪！無期徒刑！為甚麼不是判死刑？」檢方認為，黃格格明知凌晨縱火會導致住戶不及逃生，法院僅認定被告過失致人於死，顯有不當，將上訴以求妥適裁判。