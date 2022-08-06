內地昨增585宗本土新冠　海南三亞全域靜態管理

國家衞健委周六（6日）通報稱，內地前一日新增585宗本土新冠病例，分別為310宗確診和275宗無症狀感染。其中海南和浙江病例佔最多，分別有308宗和102宗。海南省三亞市周六早上6時起，全市實行臨時全域靜態管理，除了維持社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況，三亞全市範圍將限制人員流動，暫停城市公共交通，直至另行通知。

目前三亞市有超過8萬名遊客滯留，政府將強化對疫情更為嚴峻、遊客最為集中的三亞灣和亞龍灣的管控，進入以上兩處地方必需持有24小時核酸檢測證明。此外，到訪三亞的外地遊客仍可憑核酸證明，機票及火車票辦理入住預定酒店。離開三亞市的人員則須持有48小時兩次核酸陰性證明，以免病毒傳播到其他省份。

在上海，市疫情防控工作領導小組辦公室表示，會進一步加強對疫情風險區等來滬返滬人員健康管理。往返上海人員若7日內有疫情風險區旅居史，需在12小時內向所在居村委和單位（或所住賓館）報告。疫情高、中風險區旅居史的往返上海人員，需在抵滬後分別實施「7天集中隔離醫學觀察措施」或「7天居家隔離醫學觀察」，並實行相應頻次的新冠病毒核酸檢測；而7日內有低風險區旅居史的往返上海人員，則需在抵滬後3天內完成2次核酸檢測。