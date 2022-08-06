解放軍南京號逼近花蓮外海　台蘭陽號近距離跟監

中國大陸解放軍包圍台灣演訓，東部戰區周五（5日）按計劃繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓。解放軍周六（6日）發放海軍艦艇周五抵近台灣海岸線的照片，台灣海岸線清晰可見，還拍到台軍的濟陽級巡防艦蘭陽號近距離跟蹤監視。

解放軍無公布逼近台灣海岸線的艦隻資訊，台媒則指是052D型導彈驅逐艦南京號，它在花蓮外海以「賞鯨船視角」逼近，台軍蘭陽號以約500米超近距離在旁監控。此前，周五網傳台軍一艘成功級巡防艦當日上午在高雄港西南外海跟監一艘不明艦隻，推斷為解放軍052C型導彈驅逐艦長春號。值得留意的是，兩艘艦距離相當近，不到1,000米。

長春號與南京號日前駛向台灣東部外海，長春號之後往南航行至西南海域。台軍知情人士透露，長春號在台灣西南方越過海峽中線以東，台軍成功級巡防艦立刻採取近逼方式驅離 。過去從未有解放軍艦艇越過海峽中線的狀況，因此台軍若偵監到對岸艦艇，通常在約4海浬外進行監控，周五的照片顯示兩艦距離不到1,000米，是因為對方已越過中線，所以台方採取近距離警告逼近警告驅離，狀況相當罕見，也顯示情況極度緊張。