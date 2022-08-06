王毅讚俄撐一中原則　重申南海主權聲索合法

台海風起雲湧，中國外交部周六（6日）表示國務委員兼外長王毅周五（5日）與俄羅斯外長拉夫羅夫，在柬埔寨金邊的東亞合作系列外長會期間見面，王毅讚賞俄方第一時間堅定支持一個中國原則，反對任何侵犯中國主權和領土完整的行徑。王毅同日在外長會議上，表明大陸在南海主權立場有充分歷史及法理依據，反駁美國的關切。

王毅指，俄方的支持展現出高水平中俄戰略協作，中方願同俄方一同更有力地維護以聯合國為核心的國際體系，以及以國際法為基礎的國際秩序，並在當前形勢下共同促進地區發展，引導地區國家追求「共同、綜合、合作、可持續」的真安全，不要唯我獨尊、崇尚對抗的假安全，同時反對霸道霸凌的假秩序。拉夫羅夫則指美國一向橫行霸道，與國際社會共識背道而馳，注定沒有前途。

針對南海爭議，王毅指當前影響南海和平穩定的最大風險恰恰是域外大國的不當介入及頻繁干擾，美方長年沒有對中國在南海的主權提出異議，近年卻全盤否定中方主張，反問美國艦隻及軍機頻繁出現在南海海空的目的，呼籲應恪守本分，尊重地區國家為南海和平穩定作出的努力。

另外，台灣駐美代表蕭美琴接受多間美媒訪問，她指解放軍近日在台周邊大規模軍演，質疑是在美國眾議院議長佩洛西決定訪台前已做好軍事集結準備，此舉令局勢升溫是不合理也不必要，台灣應投資自我防衞，發展不對稱作戰能力。