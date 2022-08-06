「百日行動」整治見成效　公安部拘46萬人

河北省唐山市6月10日發生燒烤店打人事件，引發內地輿論廣泛關注。公安部其後部署全國公安機關6月25日至9月底，展開為期百日的夏季治安打擊整治行動（下稱「百日行動」）。當局周五（5日）通報行動的工作進展及成效情況，表示截至7月底合共破獲近27萬宗刑事案，拘捕逾46萬名疑犯。

公安部在新聞發布會表示，「百日行動」展開以來，公安機關堅持「甚麼犯罪突出就重點打擊甚麼犯罪，哪裏治安混亂就重點整治哪裏」，全面落實打、防、管、治各項措施。截至7月底，各地公安機關出動1,205萬人次警力，發動2,305萬人次群防群治力量，強化對夜市、大牌檔、娛樂場所等重點區域的夜間巡查巡防，最終拘捕大批涉案人員，在全國範圍內迅速形成高壓震懾態勢。

行動亦致力打擊拐賣婦女兒童、性侵、養老詐騙等犯罪，維護婦女、兒童、老年人等群體的合法權益，剷除黑惡勢力團夥。公安機關在行動偵破124宗拐賣婦女兒童案，尋回153名失蹤被拐婦女兒童；偵破2,489宗性侵案，捉獲2,532名疑犯；偵破5,944宗養老詐騙案，追贓挽損48億元人民幣（約56億港元）。