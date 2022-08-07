中美關係惡化　或於11月後才有望緩和

美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國大陸外交部上周五（5日）宣布制裁佩洛西及其直系親屬，並公布8項反制美國措施，包括取消陸美國防部工作會晤。有學者認為，陸方反制意在影響美國民意，而兩國領導人都有意穩定雙邊關係，預計在11月中共二十大和美國中期選舉完結後，兩國關係才有望緩和。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛上周六（6日）在台灣國際戰略學會舉辦的座談會上表示，相比起陸方反制措施中的3項「取消」的軍事對話，5項「暫停」的合作更具實質意義。其中，打擊芬太尼等藥物走私和濫用的禁毒合作，是美國民眾較關注的議題，陸方試圖在美國中期選舉前，透過暫停這些合作來影響當地民意。他認為，兩國領導人仍有意管控分歧，否則在佩洛西出訪前夕不會通電話。

美媒《華爾街日報》認為，大陸經濟愈來愈疲弱，陸方訴諸民族主義的邊緣戰略，即將衝突提升至戰爭邊緣，這迫使對方屈服的策略或為分散國內注意力。另有美媒評論建議美國，將其長久以來維持的對台戰略模糊政策改為戰略清晰，會對台灣有幫助，並認清一中政策的承諾從過去到未來，都將以大陸和平對待台灣為前提。