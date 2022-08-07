聖文森特總理訪台　盼兩岸和平解決爭端

正值中國大陸解放軍於台灣周邊軍演之際，加納比海島國聖文森特和格林納丁斯總理貢薩爾維斯周日（7日）清晨抵達台灣展開訪問，台外長吳釗燮親自到桃園機場迎接。貢薩爾維斯在機場發表簡短發言時稱，希望兩岸和平解決所有爭端，呼籲陸方停止在台海一帶的所有軍演。貢薩爾維斯將於周一（8日）與台灣總統蔡英文見面。

貢薩爾維斯表示，聖文森特和格林納丁斯對外關係的政策基礎，是強調主權以及獨立的重要性，不干涉其他國家的內政，以及和平解決所有爭端，該國支持「一個中華的文明」。他指自1949年開始，中華文明就有兩個合法但不同的政治詮釋和表達，相信隨時間最終能和平解決，該國反對任何用武力或以彰顯武力的方式去進行的所有威脅。他提到，大陸要求該國如跟其建交，一定要先解除跟台灣的邦交關係，但該國不會背棄朋友。

同在周日，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅亦率領官員和該國電動巴士企業代表訪問台灣，將探索兩地在綠色交通領域的合作機會。台灣與立陶宛政府高層近日頻密互訪，立陶宛經濟暨創新部政務次長內柳普希埃內以及該國農業部政務次長吉爾卓帝斯於6月先後率團訪台，而台立法院長游錫堃、台駐美代表蕭美琴和外交部政務次長曾厚仁則於上月訪立。