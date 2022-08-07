台海中線續現解放軍艦　台導彈部隊監控演練

中國大陸近日抗議美國眾議院議長佩洛西訪台，在台灣周邊海域展開軍演，據報兩岸約10艘軍艦周日（7日）繼續在台海中線一帶對峙。台灣軍聞社周日表示，因應解放軍近日在台海周邊軍演威嚇，並派艦機持續侵擾台灣海空域，海軍海鋒大隊官兵24小時加強戒備，以岸置雄風二型反艦導彈待命追瞄。

台軍透過聯合情監偵，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態。台灣海軍司令部表示，海軍官兵秉持平時扎實的訓練成果，以沉着冷靜態度應對挑戰，運用岸置導彈等各型裝備適切應對，確保區域情勢和平與穩定，捍衞台灣民眾安全。台灣上周六（6日）亦發放基隆級驅逐艦馬公號於東部海域監控解放軍軍艦的27秒影片，並表示台軍正晝夜不息嚴密監控。

大陸科技公司中科世通亨奇上周六公布一張衞星圖像，拍到上周五（5日）上午10時許解放軍052D型導彈驅逐艦南京號在花蓮附近海域活動，南京號當時與花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離只有約11.78公里，意味着該艦進入台灣12海里的範圍內，也是台灣認定的「領海」寬度。

英媒周日引述知情人士指，解放軍和台軍軍艦在台海中線附近徘徊，解放軍軍艦不斷進逼中線，台灣海軍則近距離監測，目前雙方表現克制。