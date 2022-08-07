內地發現新病毒瑯琊　動物傳人35人染疫

內媒周日（7日）報道，北京微生物流行病研究所的團隊聯合新加坡國立大學團隊，早前在山東和河南發現一種新病毒，命名為瑯琊亨尼帕病毒（Langya henipavirus）。目前有35人染疫，基因組檢測顯示鼩鼱可能是病毒的天然宿主。研究報告上周四（4日）刊於權威醫療期刊《NEJM》。

瑯琊病毒屬副黏液病毒科，患者中有26人身上沒有其他病原體存在，大多為農夫。他們均出現發燒症狀，一半人有乏力、咳嗽、厭食及白血球減少等情況，至少三成五人肝功能受損，有8%則出現腎功能受損。研究在25種動物的血清調查中發現，鼩鼱的血清陽性比例最高，為27%，推測可能是該病毒的天然宿主；狗及山羊則分別為5%和2%。

瑯琊病毒基因組由18,402個核苷酸組成，基因組結構與其他亨尼帕病毒相同。雖然有報告表明尼帕病毒可發生人際傳播，但目前未發現病例和該病毒單體型在空間或時間上有明顯聚集。不同患者之間無密切接觸史和共同暴露史，顯示人群感染可能是散發。瑯琊病毒在種系上與莫江亨尼帕病毒（MojV）最接近，報告建議評估兩者可能的交叉反應，以改進血清學檢測方法。