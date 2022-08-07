三亞遊客健康碼變黃滯留　酒店趁機加價

海南省三亞市上周六（8月6日）起實行全域靜態管理，令超過8萬名遊客滯留當地，他們必須完成7天風險排查，即首3天、第5及第7天核酸檢測顯示無染疫，經評估才可離島。來自湖北省武漢市的江先生一行共9人上周日（7月31日）到三亞旅遊，卻不料疫情來襲，最後僅得7人趕上最後一班回程飛機。來自上海的周女士不幸滯留三亞，投訴當地酒店乘機加價。

江先生指，上周三（3日）以後，當地政府開始收窄不同項目，直至所有非公共營業場所暫停營業。他直言自己花了錢，卻只能在酒店裏呆呆待着，非常掃興。直到上周四（4日），一行人的健康碼突然變黃，為了趕上翌日回程的飛機，他們先後趕往3間醫院、6個檢測點做核酸採樣，然而黃碼的核酸採樣只能在7個特定的檢測點進行，他們只好通宵排隊等候該檢測點開門。他們完成採樣，卻只有8人健康碼變綠，符合上機要求，剩餘一人仍是黃碼，獲另一友人留下相陪。

另有滯留三亞的周女士無奈表示，縱使政府指「酒店為滯留在住遊客提供半價優惠續住服務」，但部分酒店並非如此。她反映，原本所住的酒店房價為一晚945元（人民幣，下同，約1,100港元），惟遊客滯留消息一出，酒店乘機加價至逾2,000元（約2,320港元）一晚，並說半價續住是按照門市價計算。周女士變相要以加價後的半價續住，比原來預定的價格還要貴。