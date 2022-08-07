解放軍練島嶼進攻　轟炸機雙向穿台海

中國大陸在台灣周邊海域及空域的實戰化聯合演訓周日（7日）踏入第4天，解放軍東部戰區空軍當天實施島嶼進攻作戰演練，重點錘煉聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。此外，完成模擬對台的打擊任務後，多支轟炸機編隊按照預設航線，貫通南北同時雙向穿越台灣海峽，遂行多軍兵種環台進逼懾壓。

中國大陸官媒報道，東部戰區數架轟炸機、殲轟機周日掛載實彈升空，機群按作戰編組梯次展開，防空壓制、預警探測、電磁干擾等支援編組密切協同。在預警機、干擾機、殲擊機、軍艦支援下，空中打擊兵力協同遠程箱式火箭炮及常規導彈，對預定目標實施防區外、多彈種、飽和式聯合精確打擊演練。打擊平台接到攻擊指令後，調整姿態、搜索鎖定、發射導彈一系列動作連貫準確。

報道指連續多天大批量、高頻次出動多型軍機遠程奔襲，有效檢驗部隊實戰任務規劃和執行能力，飛行員準時升空、接令即打、精準命中。空軍航空兵飛行員宮玉龍說：「我們有能力、有手段從空中實施精準點殺、擊敗任何對手。」

國防大學教授孟祥青上周六（6日）接受內地官媒訪問時稱，東部戰區將持續在台灣周邊展開實戰化演訓，又指此次演訓區域實際上是徹底打破所謂的「海峽中線」。