16人非法拘禁省人大代表獲刑　上訴遭駁回

湖南省長沙市法院近日對一個涉惡團夥犯罪案件進行二審，案中16名被告除涉嫌強迫交易，更非法拘禁曾當選兩屆湖南省人大代表、有邵陽市「女首富」之稱的鍾金蓮。案件一審時，該犯罪團夥主犯王寧被判囚10年，李凡奇等其餘15人各被判處有期徒刑。其中王、李等4人不服上訴，惟遭長沙市中級人民法院駁回，裁定維持原判。

刑事裁定書指，王寧自2008年以長沙匯金典當有限公司或其個人名義，向鍾金蓮等人違法發放高利貸，並施壓迫使她同意合作開發長沙市福區的土地，與她簽訂協議，要求她支付投資款、管理費和回報資金等共1.18億元（人民幣，下同，約1.41億港元）。團夥強迫鍾女及其女兒轉讓或低價出售土地和房產，甚至在2015年1月27日至2月1日拘禁本應出席湖南省12屆人大4次會議的鍾金蓮，以及指使手下闖入鍾家，以索要高利貸為由長時間吃住，強奪財物。

案件一審依強迫交易、尋釁滋事、非法拘禁等罪將王寧判刑。另一被告李凡奇則因涉強迫交易罪，被判刑5年6個月；同時王、李兩人各被判罰款200萬元（約240萬港元）。其餘14人則分別被判處4年至10個月不等有期徒刑。案件於上月22日二審，法院認為原審判決認定事實和適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，遂駁回上訴，維持原判。