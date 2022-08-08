甘當抵押品助男友販毒　女子獲刑9年

內媒周日（7日）報道，2名內地毒品拆家計劃從緬甸走私毒品到重慶販賣，竟將女友王小娜（化名）作為「抵押品」，而王女知悉後竟仍配合。後來毒品拆家被捕與王女，重慶市第一中級人民法院日前一審宣判，王女因涉販賣毒品被判囚9年，罰款1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。

案情指，蔣某和張某於2018年刑滿出獄後，得悉緬甸毒販與中國拆家進行毒品交易時，接受以人質作為抵押，讓中國拆家支付較少的訂金。張某於是騙女友去昆明一趟，便能購取3萬元（約3.6萬港元），抵埗昆明後卻命令王女單獨乘坐毒販的麵包車前往中緬邊境，並在一處隱蔽房屋被軟禁了20多天。

王小娜其後因張某毒品交易失敗後被放回重慶。但到2019年，張某以更高報酬誘使王女再次前往中緬邊境當毒品交易的抵押品。惟該次交易被警方偵破，警員當場查獲13.6公斤海洛英，並逮獲蔣某和張某。王女事後雖獲毒販釋族，但同年6月在雲南芒市被公安拘捕。重慶市第一中級人民法院一審宣判時指出，王女明知蔣某等人計劃購毒品出售仍充當抵押品，其行為已構成販賣毒品罪，故依法給予懲處。