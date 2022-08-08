內地昨增807宗本土新冠　海南6縣市實施靜態管理

國家衞健委周一（8日）通報，內地前一日新增807宗本土新冠病例，分別為324宗確診和483宗無症狀感染。其中海南省佔內地本土新症逾半，單日新增504宗。繼三亞、儋州、萬寧、瓊海和海口5市後，內地官媒周一從樂東縣新冠疫情防控工作指揮部獲悉，該縣也從即日上午8時起實施靜態管控，全縣居民和遊客原則上只進不出，並需接受3輪核酸檢測。

海南前一日新增本土確診和無症狀感染病例分別有259和245宗，其中三亞單日新增186宗確診和227宗無症狀感染個案。該市上周六（6日）起實施靜態管理措施，周日（7日）三亞鳳凰機場所有航班取消，並宣布封閉式管理。周日數據顯示，目前約有2.5萬遊客被迫滯留在當地酒店。該市疫情防控工作指揮部周一發通告稱，保障民眾在臨時性全域靜態管理期間水、電、氣、網絡及有線電視等基本生活需要，將在此期間實施「欠費不停供」。

三亞市首間方艙醫院已於上周三（3日）啟用，提供1,828張床位；同時已為第二間方艙完成選址，料於本周四（11日）建成交付，料可提供2,000張床位。該市現儲備43家隔離酒店、共約1.1萬間房，目前剩餘7,800多間，下一步繼續挖掘酒店、學校宿舍、體育館等資源，計劃儲備提升至2.5萬間房。該市目前日檢測能力最高可達15萬管，為有效滿足檢測需求，當地已緊急籌建南繁基地實驗室，同時已籌劃建設氣膜核酸實驗室，日檢測能力可達10萬管。