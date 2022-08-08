拒接美軍電話　大陸國防部強調溝通需誠意

針對美國眾議院議長佩洛西訪台，中國大陸上周五（5日）宣布8項反制措施，包括取消中美軍事交往的3項措施。大陸國防部周一（8日）回應指，美方必須為台海緊張局勢承擔全部責任和嚴重後果，強調陸方底線不容突破，溝通需要誠意。陸方敦促美方切實尊重其核心利益和重大關切，放棄「以台制華」的幻想，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

大陸國防部新聞發言人吳謙在記者會上，被問及美軍高層近日曾多次向大陸軍隊領導致電，但被陸方拒絕。吳謙指出，當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造。陸方曾就兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對佩洛西訪台多次嚴正交涉，美方卻說一套、做一套，縱容支持佩洛西，蓄意製造台海緊張局勢。

吳謙提到，陸方反制措施包括取消安排兩國兩軍戰區領導通話、取消兩國國防部工作會晤、取消兩國海上軍事安全磋商機制會議，形容是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衞，完全合理、恰當適度。陸方堅決反對美方一面製造危機，一面聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找託詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責。