傳陳時中團隊聘學生造勢　藍營提告賄選

台灣台北市議員參選人、國民黨副發言人楊植斗周一（7日）在Facebook表示，在大學生社交群組內，出現招募學生替民進黨台北市長參選人陳時中造勢的貼文。楊經與發文者聯繫後確認事件屬實，因此於周二（8日）上午9時許前赴台北地檢署按鈴提告陳時中競選團隊賄選。

楊植斗在Facebook發文稱，近日於台北科技大學的Facebook社團中出現一篇貼文，是有關徵求陳時中後援會造勢的工讀資訊，工作內容稱只要報到後領取文宣就座，揮舞小旗子、吶喊鼓掌等，兩小時薪金高達600元新台幣（約160港元）。楊植斗稱，他掌握與發文者李小姐的錄音檔及相關資料，可證明陳時中競選團隊以高於一般行情的價格招募走路工（即助選團），涉嫌賄選，於是提供資料給檢方告發。

對於國民黨提告，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄周一出席活動時表示，競選團隊成立至今，單是招募志同道合的義工便有接近1,000人，擺着這些義工不用，卻花錢僱用臨時工讀生，是匪夷所思。莊前一日就事件回應時曾稱，經查證發文者並非後援會幹部，有關訊息是假的。