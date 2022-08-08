台今增約1.5萬宗本土新冠　調整桃園機場轉機規定

台灣周一（8日）公布，新增15,206宗本土新冠病例，另多26人疫歿，數字均較前一天減少，新症更創近百日以來的新低。經病毒基因定序後確定，當地新增9宗變種毒株Omicron BA.5個案，涉及家庭群聚，官方警告疫情未來數周將升溫。

中央流行疫情指揮中心公布，本土新症以新北市2,847宗佔最多，台中市、桃園市、台北市、高雄市和台南市也破千，同日另多206宗境外輸入個案。新增死亡個案中包括12男14女，年齡介乎50多歲至90多歲，皆屬重度感染，其中23人有慢性病史，17人未接種3劑新冠疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周新增9宗本土BA.5個案，包括4男5女，年齡介乎10歲至60多歲，均在北部，涉及兩個家庭群組。目前已匡列20名密切接觸者，其中有11人無感染，5人染疫待進行基因定序，其餘4人仍在檢驗中。會上指根據境外經驗，目前佔全台5%個案的BA.5會慢慢取代BA.2，預期未來數周比例漸增，疫情會出現持平甚至反轉。

指揮官王必勝另公布調整3項桃園機場轉機規定，第一是取消轉機旅客須由航空公司引導到專屬候機室，他們可到出境區等候離境、購物和用餐；第二是取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制，第三是取消轉機旅客行程須開立同一本票內，並調整前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務。