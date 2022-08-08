聖文森特總理晤蔡英文　重申和平解決分歧

加納比海島國聖文森特和格林納丁斯總理貢薩爾維斯周日（7日）率團訪問台灣，台總統蔡英文周一（8日）在總統府前廣場為其舉行隆重的軍禮歡迎儀式。蔡英文致詞時表示，貢薩爾維斯未因中國大陸舉行軍演而取消訪台，令她非常感動。對方重申，不支持大國以任何方式去恐嚇和威脅小國，任何歧見也應用和平且文明的方式去解決。

這是貢薩爾維斯第12次訪台，同時是他以總理身份第11次到訪。蔡英文稱，兩地自1981年建交以來，儘管國際局勢不斷變化，兩地始終相互扶持，持續在各領域創造豐碩的合作成果。她期待貢薩爾維斯透過這次來訪，更了解台灣的最新狀況，雙方也針對共同關切的議題深入交換意見，進一步強化合作關係。

貢薩爾維斯表示，很高興能再見到老朋友，尤其是在這個充滿挑戰的時候，能造訪台灣的政府以及人民，強調41年來打造的基礎，使雙方友誼更加深化和堅實。他指，台灣和聖文森特和格林納丁斯共同享有保障民主及人權的價值，因有這些原則及理想，大家才存在。他希望兩地能持續合作，深化邦誼，共同打造和平安全以及繁榮。

台媒另報道，歡迎儀式舉行期間發生一段小插曲。在場一名工作人員疑因天氣太熱引發身體不適，被其他人護送離場時兩度癱倒在地上。