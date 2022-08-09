纏訟多年4換控罪　男子終判無罪不滿賠償

湖南省長沙市一名王姓男子經歷了一場長達5年的刑事訴訟，被4次更換罪名起訴，最終被認定無罪。他為此索賠1,568萬（人民幣，下同，約1,819萬港元），惟法院只判賠6.5萬（約7.54萬港元）。他認為這筆賠款毫無誠意，決定繼續索賠，及追究此事中所有的責任人。

內媒周日（7日）報道，王男此前經營日用化學用品生意，他在2010年5月與廣東省汕頭雅娜化妝品公司簽訂經銷協議，後者授權他作為其產品的特約經銷商，可向7間家潤多超市門店供貨。其後，王男以雅娜公司名義和家潤多超市簽訂合約，但後來雅娜公司卻不承認該合約的真實性，還報警稱王男偽造公司印章。2016年2月，警方將王先生逮捕並刑拘，之後分別以偽造印章、詐騙、合同詐騙，及虛開發票罪提出檢控。

汕頭潮南區人民法院曾2次判處王男有罪，但到2021年最終因證據不足改判其無罪。他指這宗指控導致其公司倒閉，140多名員工被遣散，自己被錯誤羈押和監視居住達1,809天，連同律師費、精神及健康損害共造成經濟損失2,371萬多元（約2,752萬港元），提出潮南法院應賠償當中一半金額。但法院最終只支付他約4.5萬元（5.22萬港元）人身自由賠償，以及2萬元（2.32萬港元）的精神撫慰金。對此，王男非常不滿，表明會繼續就賠償金額申訴，並追究失職辦案人員及作偽證的人。