60人受騙獲救銷聲匿迹　組織拒再赴柬救台灣人

近年詐騙集團以高薪誘騙台灣等地民眾到柬埔寨、緬甸打工，但到埗後施以毒打和性侵，受害人數恐多達5,000人。惟總部設在美國的非牟利組織「全球反詐騙協助組織」（GASO）上周六（6日）在Facebook宣布，因60名來自台灣和馬來西亞的人獲救後銷聲匿迹，沒一聲謝謝，故拒絕受理協助自上周三（3日）起前往柬埔寨的台馬人，即時生效。

台媒周一（8日）報道，GASO為與東南亞各國警政單位合作的民間組織，團隊已有一名成員因此被通緝，宿舍費用目前由一名同事貸款支付，負責個案的人大多自掏腰包幫受害者渡過難關，且施救期間隨時會被抓去坐牢。組織不滿成員拚命營救、和詐騙犯談條件，甚至被詐騙犯放話提告，「長久以來救出來的人約有60位，從來沒有一個人說聲感謝。回去後連消息都不回了」。

不少網民見狀點讚支持，紛紛感謝該組織的無私付出。有台灣網民認為明知道要去做詐騙工作，仍前仆後繼去柬埔寨的人應該後果自負，亦有人批評獲救者不懂得道謝感恩很丟臉。GASO成立於2021年6月，現由70名志願者經營，官網指始創人曾受騙，創建組織是為了感謝幫他重生的台灣支援團體。