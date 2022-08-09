內地昨增828宗本土新冠　西藏布達拉宮停開

國家衞健委周二（9日）通報，內地前一天新增828宗本土新冠病例，包括350宗確診和478宗無症狀感染。本土新症中以海南省的471宗佔最多，當地政府強調要堅定必勝信心，在周五（12日）前實現社會面清零。而920日零感染斷纜的西藏再多22宗本土個案。

海南省周一（8日）新增300宗本土確診和171宗本土無症狀感染，仍以三亞市疫情最嚴重。省委應對疫情工作領導小組專題會議周一召開，指出當地疫情仍處在上升發展期，防控形勢複雜嚴峻，但有利因素也正累積。會上強調，要全力以赴做好疫情防控重點工作，高質量開展核酸檢測；同時做好隔離點、方艙醫院、氣膜核酸實驗室、生活必需品等物資儲備；亦要嚴格管控人員流動，並將心比心服務滯留當地的外地遊客，抓緊制訂實施滯留遊客出島方案。

另外，廣東新增本土確診和無症狀感染各有25和13宗，新疆新增本土無症狀感染146宗，西藏新增本土確診和無症狀感染各有1和21宗。位於西藏拉薩市的布達拉宮管理處周一公告，為有效防控疫情，布達拉宮周二起暫停對外開放，具體開放時間另行通知。