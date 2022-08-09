台軍爭取下年度防衞預算　編足4000億新台幣

解放軍連日展開圍台演訓，令台海局勢升溫。台媒周二（8日）引述台灣政府高層人士指，在海陸空軍維持費大幅增加、解放軍演訓持續不斷之際必須有應急戰備作為下，台軍方爭取2023年度的防衞預算額度應編足或高於4,000億元（新台幣，下同，約1,045億港元），才有餘裕有效應對大陸軍事行動。

台政府高層人士指，行政院上月底初步列出下年度政府總預算及各部會額度時，原本已將國防部預算的增幅由近5年每年平均3%左右，預計上調至4.09%，增加逾150億元（約39億港元），料可達3,826億元（約1,000億港元）。但因應近日局勢，台軍內部出現爭取上調相關預算的聲音。行政院本月下旬將敲定下年度政府總預算及各部會預算額度，國防部整理後送交立法院審議。

該人士指出，軍方有必要規劃各項應急戰備作為及採購計劃，如在1996年台海危機期間，相關作為包括將中程防空導彈改裝為短程地對地彈道導彈，並且快速生產部署，軍方接續向美方以「先租後售」方式取得美軍部分武器及電子資訊系統。會否向美方接洽循過去專案辦理，該人士則表示需台美雙方磋商。