華批美在中東等地侵犯人權　釀罕見人道災難

中國人權研究會周二（9日）發布《美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行》研究報告，列出一系列美國為維護自身霸權、強推美式價值觀，在中東及其周邊地區犯下一系列嚴重違背國際法的罪行，包括戰爭罪、危害人類罪、任意拘押、濫用酷刑、虐囚和濫施單邊制裁等，系統性侵犯人權，危害持久而深遠，並造成罕見的人道主義災難。

報告抨擊美方多次發動戰爭、屠殺平民，自2001年以來以「反恐」名義發動或參與的軍事行動覆蓋「這個星球上約40%的國家」，如波斯灣戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、敍利亞戰爭等。報告引用美國布朗大學及聯合國等的數據，指超過17.4萬人直接死於阿富汗戰爭、約20.9萬伊拉克平民死於戰爭和暴力衝突、美國軍事介入敍利亞造成至少35萬死，並導致多不勝數的民眾流離失所，急需人道主義援助。

報告又指控美國肆意打壓不順從自己的國家和組織，如2001年和2003年武裝入侵阿富汗和伊拉克，以推翻不喜歡的政權；又向親美個人和團體提供資助，在不同國家背後煽動顏色革命，是「阿拉伯之春」的重要幕後黑手。報告指美國經常濫施單邊制裁，截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計逾9,400項，令被制裁的國家苦不堪言；其中在新冠疫情間，美國仍堅持對伊朗實施單邊制裁，令伊朗難以及時獲得抗疫醫療物資，或使多達1.3萬人因此喪命。