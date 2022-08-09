解放軍演訓轉移至渤海黃海　台海中線20艦對峙

中國大陸解放軍連日在台灣周邊演訓，多艘艦艇在台灣海峽中線一帶與台軍艦艇對峙。英媒周二（9日）引述消息指，當日有約20艘解放軍及台軍海軍艦艇在台海中線附近現蹤。台交通部長王國材同日表示，解放軍演訓目前已轉移至渤海及黃海，對台北飛航情報區18條國際航線沒有影響。

報道引述消息人士指，兩岸軍艦周二早上在台海中線附近對峙期間，有部分解放軍軍艦曾短暫試圖逼進非官方緩衝區，台灣海軍近距離監察對方動向。自上周一（1日）以來，雙方軍艦持續在台海中線附近徘徊，並進行類似行動。有熟悉該地區安全計劃的消息人士稱，另有數艘解放軍海軍軍艦周二在台灣東部海域出沒。

王國材周二出席2022飛航安全管理高峰論壇時表示，過去數天有一大半原本過境台灣的飛機未經過台北飛航情報區，但在台灣起降的飛機每天維持約150多架次，跟以往差不多。他指，現時大陸演訓主要在渤海及黃海地區，接近南韓，基本上與台北飛航情報無關，但提醒台灣船隻前赴遼寧省大連市一帶時要注意航行安全。針對未來解放軍軍演若持續該如何應對，他表示會透過飛航與航海公告發出提醒。