華副外長：台灣與烏克蘭問題完全是兩回事

中國大陸外交部副部長馬朝旭周二（9日）接受官媒訪問，回應美國眾議院議長訪台一事，指美國代表不了世界，陸方事先已正告美國，佩洛西訪台很可能導致危機，給雙方交流合作造成重大干擾。他強調，台灣是中國領土的一部分，根本不存在甚麼海峽中線，台灣問題是中國內政，與烏克蘭問題完全是兩回事。

馬朝旭表示，陸方取消和暫停與美國相關領域合作，是「有言在先，說到做到」，美方不應該感到意外和沮喪；美方一邊嚴重損害中國核心利益，一邊又在自身有需要的地方尋求陸方合作，反問：「天下哪有這樣的道理？」他反斥，美方與台當局加大勾連，提升美台實質關係，大肆售台武器，助台提升非對稱戰力，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣，才是改變台海現狀的舉動。

馬朝旭強調，一個中國原則是國際社會普遍共識，是中國和各國交往的政治基礎，是不可逾越的紅線和底線，170多個國家和國際組織重申堅持一中原則。陸方的反制措施是應對美國及「台獨」勢力挑釁行為作出的必要合理反應，完全正義合法。他認為，台海局勢出現當前緊張局面的責任和後果，只能由美方和「台獨」分裂勢力承擔，經此一役美國打「台灣牌」更加不得人心，敦促對方為兩國關係穩定發展多做正事。