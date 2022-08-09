桃園市長參選人論文涉抄襲　遭撤銷碩士學位

台灣新竹市前市長林智堅早前被質疑，其在中華大學及台灣大學國發所的碩士論文均涉抄襲。台大周二（9日）認定林智堅的論文抄襲，當中以「槓桿」為題，但學術倫理審定會認為整篇論文幾乎沒處理「槓桿效應」，與碩士余正煌的論文從一開始就高度重疊，決定撤銷林的碩士學位。林智堅回應強調自己無辜，對此無法接受。

台大在記者會上宣布學術倫理審定會決議，認為林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余的論文早半年完成，且林無法提出反證，因此認定林抄襲，撤銷其碩士學位。二人論文都是研究2014年新竹市長選舉，余的論文研究林的得票基礎，而林的論文中有關槓桿效應的論述，曾被外界認為是原創。但委員會認為，林的論文實際上根本沒有處理和分析槓桿效應，而是着重候選人的得票基礎，令兩篇論文部分內容幾乎一模一樣。

林智堅其後委託律師發聲明回應，指摘台大社科院院長及委員會召集人蘇宏達未依法迴避，致無法確保委員會組織及處理程序公正客觀，且委員會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，曲解保密規定，無異黑箱作業。林又稱捍衞自己清白及服務桃園市民的初衷沒有改變，有沒有學位對於他今年參選桃園市長沒影響。對於余正煌律師將就近日誹謗提告，林反斥對方顛倒是非。