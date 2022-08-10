解放軍發相證軍艦抵近花蓮　台組織質疑造假

中國大陸解放軍連日在台灣周邊海空域演訓，期間曾公開052D型導彈驅逐艦南京號抵近台灣海岸線的照片，畫面疑拍到位於花蓮縣秀林鄉的和平發電廠，以及台軍濟陽級巡防艦蘭陽號近距離跟蹤監視。非牟利組織台灣事實查核中心周二（9日）指出，上述照片物體比例不合理，有明顯合成痕迹，是「錯誤」訊息。

查核中心引述資深攝影記者稱，要拍攝出照片效果，必需使用超長焦段鏡頭，若要讓畫面中的解放軍官兵合乎照片大小，拍攝者必需退到後面很遠的地方，但軍艦甲板沒有這麼深。另有影像專家指出，照片中解放軍官兵和蘭陽艦，人或船的邊線都「太乾淨」，加上兩者解析度差距過大，疑為合成。軍事專家表示，照片經放大後，台軍艦船首並無舷號，與同批公布另一張照片清晰顯示舷號為「935」自相矛盾。

有地球科學專家則稱，照片若在台灣東岸拍攝，海岸山脈高度約1,200米，一般軍艦水面上高度約30米，比例不合理，且遠方軍艦沒有水花也不尋常。不過事實查核中心強調，查核報告僅針對照片是否有變造進行查證，解放軍的演訓動態並非報告查核範圍。