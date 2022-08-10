大陸白皮書倡一國兩制統台　不放棄使用武力

中國大陸國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室周三（10日）發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申台灣是中國一部分的事實和現狀，兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，決定以「一國兩制」方案實現和平統一。白皮書指，陸方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施作為非不得已的最後選擇，針對的是外部勢力干涉和台獨分裂分子。

白皮書表明，民進黨當局的謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。外部勢力縱容鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張，破壞亞太地區和平穩定，既違逆求和平、促發展、謀共贏的時代潮流，也違背國際社會期待和世界人民意願。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華注定失敗」，任何人任何勢力都無法阻擋。

白皮書強調，北京當局以「和平統一、一國兩制」為解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。目前要實現兩岸和平統一，必須面對大陸和台灣社會制度與意識形態不同的基本問題，「一國兩制」是解決這個問題而提出的最具包容性的方案。