解放軍從南到北演訓　渤海黃海一連多日禁航

中國大陸解放軍除了持續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，近日陸續在南海、黃海及渤海實彈演練。南部戰區周三（10日）公布空軍航空兵某旅近日開展低空突防、實彈射擊等課目訓練，着重錘煉機師對地面目標攻擊技能，全面提高訓練水平和打贏本領。南部戰區發放的相片可見，士兵為戰機裝掛彈藥，以及戰機在空中進行射擊訓練。

解放軍周一（8日）至周三（10日）在南海進行實彈射擊，葫蘆島海事局周二（9日）則發布渤海北部海域航行警告，周三（10日）凌晨2時至周四（11日）晚上8時在相關範圍海域進行實彈射擊演習，禁止船隻駛入。連雲港海事局周二發布，自周四至周六（13日）每日上午9時至下午4時在黃海南部部分範進行實彈射擊，禁止駛入。

解放軍報周三報道，北部戰區第82集團軍某旅近日於華北丘陵進行一場多兵種實兵對抗演訓，模擬敵方2架武裝直升機逼近主攻分隊，企圖實施打擊。主攻分隊指揮員迅速下達防空火力支援命令，防空分隊組織高射炮、導彈梯次抗擊，成功驅離敵機。演訓圍繞空地協同、聯合打擊、戰場偵察等能力展開針對性訓練，重點錘煉多兵種協同作戰能力。