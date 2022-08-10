內地外防輸入壓力增　三亞新冠處高位進展期

國務院聯防聯控機制周三（10日）召開記者會，國家衞健委新聞發言人米鋒表示，隨着周邊國家近期新冠疫情快速反彈，中國外防輸入壓力持續增大。本月以來，全國共有9個省份累計報告本土感染者超過100宗，其中海南省超過2,000宗，海南三亞疫情仍處於高位進展期。

國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅指，為盡快控制疫情，國家層面加大了對海南的支持力度，包括加強疫情防控的工作指導；加大對海南省醫療資源的支持；提高疫情處置效率，做到應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治；加強醫療救治；強化社會面的管理。在今次疫情應對過程中，全國已調派了1萬多名醫療衞生人員支援海南。在核酸檢測方面，也調派了近8,000名檢測、採樣人員及相關檢測設備，把該省的核酸檢測能力提升至每天單管240萬管。

記者會稱，新疆、內蒙古、廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風險。西藏拉薩、日喀則、阿里等地近日新報告本土疫情，傳播擴散風險較高。前期在甘肅、廣西、山東等省、自治區發生的本土聚集性疫情已得到有效控制。