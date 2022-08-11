中國駐英大使見英官員　堅決駁回英方指摘

因應北京近日對台採取多項行動，英國外相卓慧思周三（10日）發聲明表示，已指示旗下官員召見中國大陸駐英國大使鄭澤光，要求對方解釋。鄭澤光其後會見英國外交發展部高級官員，就英方在台灣問題上的錯誤言行提出嚴正交涉，堅決駁回英方無理指摘。

中國大陸駐英國大使館發聲明指，鄭澤光強調台灣是中國的一個省，台灣問題純屬中國內政。中國大陸軍隊在台島附近海空域開展軍事演訓活動，是捍衞國家主權和領土完整的正當必要行動，合理合法，天經地義。鄭澤光指出，英方罔顧事實、顛倒黑白，對中方捍衞國家主權和領土完整的正當必要舉措說三道四。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

鄭澤光指出，英方在50年前發表的中英聯合公報中明確承認中方關於台灣是中國一個省的立場，承諾僅和台灣保持非官方關係；無論是所謂「助台自衞」，還是派議員訪台，都嚴重違反一個中國原則和《中英聯合公報》規定，嚴重干涉中國內政，也必將給中英關係帶來嚴重後果。英方對此是清楚的。中方敦促英方恪守自己作出的承諾，不要跟着美國「玩火」。

英方早前在聲明指，北京言行近月愈來愈具有攻擊性，對地區和平及穩定構成威脅，呼籲中國不要採取武力或脅迫手段，盡快和平解決所有分歧。