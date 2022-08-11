內地昨增近2千宗本土新冠　三亞市佔逾半

國家衞健委周四（11日）通報稱，內地前一日新增1,993宗本土新冠病例，分別為614宗確診和1,379宗無症狀感染。海南省三亞市疫情加劇，新增1,254宗本土病例，包括480宗確診和774宗無症狀感染。該市周四召開疫情記者會稱，截至當日凌晨4時，當地已組織2,156名因疫情滯留的遊客分別乘搭14架次的飛機返程。

海南省周三（10日）新增1,364宗本土病例，分別為559宗確診和805宗無症狀感染。三亞市副市長盛勇軍在記者會上稱，上述返程遊客均按照疫情防控要求嚴格實行閉環管理、核酸檢測等嚴格措施，抵達返程目的地後，也將嚴格遵守當地疫情的防控政策，其餘經風險評估可離島的滯留遊客正在有序安排。

海南省疾控中心首席專家金玉明表示，三亞大力排查前期積壓的混管檢測感染個案，使近日積壓的混管檢測感染個案清零。同時加大方艙醫院的收治和建設力度，將高風險區居家隔離的感染者應收盡收，增派醫務人員將收治在方艙醫院未及時明確診斷的病例加快診斷並報告。他又稱，三亞周四公布的確診病例數較多，但從採樣時間來看，大部分為周一（8日）前採樣的病例，呼籲市民毋須恐慌。