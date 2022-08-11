陸斥美對台複製烏模式　強調與俄關係史上最好

中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉周三（10日）受訪時批評，美國是台海和平的最大破壞者，強調在涉及主權領土完整的大是大非問題上，任何國家都沒妥協退讓餘地。他又指控美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，極限擠壓俄羅斯安全空間，強調中俄關係進入歷史最好時期。

張漢暉批評美國眾議院議長佩洛西訪台，悍然挑釁中國主權和領土完整，徹底違反一中原則和中美三個聯合公報規定，瘋狂製造台海地區緊張局勢，嚴重損害亞太地區繁榮穩定局面，極大衝擊中美關係政治基礎。他指出，美方惡意挑釁在先，中方正當防衞在後，其軍事演訓符合國內法、國際法和國際慣例，旨在向肇事分子示警，懲戒「台獨」勢力。

對於美國被指希望將烏克蘭模式複製到台灣問題上，張漢暉批評美方策動北約五輪東擴，導演烏克蘭「顏色革命」，向烏提供武器，並對俄全面制裁。他指控美方將此做法黏貼到台灣，不斷在中國家門口騷肌肉，公然在台灣問題上突破底線，形容是亞太版「北約東擴」。他強調，中俄現成為互信、協作水平和戰略價值最高的一對大國關係，也是冷戰結束以來最成功，促進世界多極化和國際關係民主化。