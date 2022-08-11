大灣區去年高溫39天　創61年以來最多

粵港澳三地氣象部門周三（10日）聯合發表粵港澳大灣區氣候監測公報，指去年粵港澳大灣區平均氣溫23.5°C，較往年（1991至2020年，下同）高1°C；去年平均高溫（日最高氣溫≧35℃）日數39天，較往年多19.6天，是自1961年以來最多。

《2021年粵港澳大灣區氣候監測公報》由廣東省氣象局、香港天文台和澳門地球物理暨氣象局聯合發表。與往年相比，去年大灣區各地年平均氣溫一致偏高，其中佛山、廣州、東莞、中山、珠海、江門、香港等區域偏高1至1.4℃。香港、順德、番禺、新會、南海等18個站點年平均氣溫更創下當地有氣象紀錄以來新高。大灣區去年經歷了最熱的9月，當月平均氣溫29.1℃和平均高溫日數10.9天均打破歷來同期紀錄。

公報指出，2021年大灣區總體氣候特徵是溫高雨少乾旱重，局地暴雨極端性強，颱風影響弱。除高溫日數為歷來最多外，去年平均降雨量1,550毫米，比往年少19%。去年有6個颱風和2個熱帶低壓影響大灣區但均未登陸。總體而言，2021年大灣區氣候屬於較好氣候年景。