陸指對台白皮書打中要害　台冀美助應對威脅

中國大陸周三（10日）發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，對照於1993年和2000年發表的白皮書，首次寫入「九二共識」，且未再提及「不派軍隊和行政人員駐台」。台駐美代表蕭美琴近日接受美媒採訪時表示，北京嘗試透過恫嚇及威脅迫使台灣接受其政治條件，但台方並不會被恫嚇而放棄得來不易的民主。

蕭美琴稱台灣早已習慣數十年間來自大陸的威脅，儘管近來解放軍演訓強度令人擔憂，但台方不會因此受影響。她指大陸要求台灣接受如對香港所用的「一國兩制」，但這不是台灣人民想要的。她強調台灣致力於強化防禦，無意與大陸進行軍備競賽，目標是阻嚇陸方以武力實現政治目的。她指出台方應強化民眾對此類威嚇的免疫力，包括經濟脅迫及網攻等，同時需要國際社會在關鍵時刻為台灣發聲，希望美國國會的立法工作為台灣提供有效工具，共同打擊大陸的好戰和挑釁行為。

台灣外交部周四（11日）批評，該白皮書內容違背兩岸互不隸屬的長年客觀事實，是粗糙拙劣的政治操作。中國大陸國台辦發言人馬曉光周四以答問方式回應記者，指民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。